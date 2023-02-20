Евросоюз разместил в Армении возле границы с Азербайджаном свою гражданскую миссию

EUMA была официально создана решением Совета ЕС от 23 января в рамках политики безопасности и обороны.

"Путем своего развертывания на армянской стороне армяно-азербайджанской границы она призвана способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплению доверия и безопасности человека в районах, затронутых конфликтом, и обеспечить условия, благоприятствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", – говорится в релизе ЕС.

Его авторы отмечают, что "исключительно гражданский персонал EUMA будет насчитывать около 100 человек, в том числе около 50 невооруженных наблюдателей", а оперативный штаб миссии будет находиться в городе Ехегнадзор с населением около 8 тыс. человек.

В Евросоюзе рассказали, что предложение отправить в Армению гражданскую миссию поступило в ЕС от МИД Армении 27 декабря 2022 года.

Срок полномочий EUMA составляет два года.