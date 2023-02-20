Евросоюз разместил в Армении возле границы с Азербайджаном свою гражданскую миссию

EUMA была официально создана решением Совета ЕС от 23 января в рамках политики безопасности и обороны.
"Путем своего развертывания на армянской стороне армяно-азербайджанской границы она призвана способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплению доверия и безопасности человека в районах, затронутых конфликтом, и обеспечить условия, благоприятствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", – говорится в релизе ЕС.
Его авторы отмечают, что "исключительно гражданский персонал EUMA будет насчитывать около 100 человек, в том числе около 50 невооруженных наблюдателей", а оперативный штаб миссии будет находиться в городе Ехегнадзор с населением около 8 тыс. человек.
В Евросоюзе рассказали, что предложение отправить в Армению гражданскую миссию поступило в ЕС от МИД Армении 27 декабря 2022 года.
Срок полномочий EUMA составляет два года.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов. В ходе новых столкновений погибло около 300 человек. Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.