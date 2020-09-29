В Еврокомиссии заявили, что полностью доверяют вице-президенту Йоуровой, отставки которой требует Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с требованием отставки вице-президента Веры Йоуровой. Орбану не понравилось ее последнее интервью, где речь шла о венгерской демократии. Официальный представитель комиссии Дана Спинант сказала, что готовится ответ Будапешту и доклад о ситуации с правами человека во всех странах ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова, ответственная за политику сохранения европейских ценностей и транспарентности, пользуется полным доверием со стороны президента Урсулы фон дер Ляйен. Об этом 29 сентября на брифинге в Брюсселе, который транслировал пресс-центр ЕС, заявила официальный представитель комиссии Дана Спинант.

Отвечая на вопрос о письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот критиковал Йоурову и требовал ее отставки, Спинант подтвердила, что фон дер Ляйен получила послание и обязательно ответит.

По ее словам, президент тесно сотрудничает с Йоуровой в вопросах верховенства права.

"Наши опасения касательно того, как обстоят дела с верховенством закона в Венгрии, хорошо известны. Завтра будет утвержден доклад, в котором комиссия оценит эту ситуацию во всех государствах-членах, – отметила спикер.

В интервью Der Spiegel, которое вышло 25 сентября, Йоурова заявила, что Орбан строит в Венгрии "больную демократию". В венгерских СМИ отсутствует критика правительства и есть угроза, что в стране больше не будет свободных выборов, сказала вице-президент.

Глава венгерского правительства в письме главе Еврокомиссии назвал высказывания Йоуровой оскорбительными для венгерского народа.