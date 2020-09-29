Орбан потребовал отставки вице-президента Еврокомиссии Йоуровой за слова о "больной демократии" в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует, чтобы президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправила в отставку вице-президента, ответственного за политику сохранения европейских ценностей и транспарентности, Веру Йоурову. Об этом руководитель пресс-службы премьера Берталан Хаваси сообщил 29 сентября агентству MTI.
Орбан считает, что Йоурова оскорбила Венгрию и венгерский народ своими высказываниями в интервью немецкому изданию Der Spiegel. Заявления вице-президента противоречат нейтральной и объективной институциональной роли Еврокомиссии, сказано в письме Орбана фон дер Ляйен.
Венгерское правительство приостанавливает политические отношения с Йоуровой, говорится в послании.
Интервью Йоуровой Der Spiegel вышло 25 сентября. Она заявила, что Орбан строит в Венгрии "больную демократию". В венгерских СМИ отсутствует критика правительства, и есть угроза, что в стране больше не будет свободных выборов, сказала вице-президент.
В 2018 году лидер популистской партии "Фидес" Орбан в четвертый раз возглавил правительство страны. Он регулярно критикует деятельность европейских структур по вопросам миграции, прав меньшинств, санкций по отношению к России и т.д.