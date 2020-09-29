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Орбан потребовал отставки вице-президента Еврокомиссии Йоуровой за слова о "больной демократии" в Венгрии

В интервью Der Spiegel замглавы Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что в Венгрии ограничена свобода слова и существует угроза свободным выборам. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обязана уволить Йоуровой.

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Орбан обвинил вице-президента Еврокомиссии в оскорблении венгерского народа
Орбан обвинил вице-президента Еврокомиссии в оскорблении венгерского народа
Фото: ЕРА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует, чтобы президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправила в отставку вице-президента, ответственного за политику сохранения европейских ценностей и транспарентности, Веру Йоурову. Об этом руководитель пресс-службы премьера Берталан Хаваси сообщил 29 сентября агентству MTI.

Орбан считает, что Йоурова оскорбила Венгрию и венгерский народ своими высказываниями в интервью немецкому изданию Der Spiegel. Заявления вице-президента противоречат нейтральной и объективной институциональной роли Еврокомиссии, сказано в письме Орбана фон дер Ляйен.

Венгерское правительство приостанавливает политические отношения с Йоуровой, говорится в послании.

Интервью Йоуровой Der Spiegel вышло 25 сентября. Она заявила, что Орбан строит в Венгрии "больную демократию". В венгерских СМИ отсутствует критика правительства, и есть угроза, что в стране больше не будет свободных выборов, сказала вице-президент.

В 2018 году лидер популистской партии "Фидес" Орбан в четвертый раз возглавил правительство страны. Он регулярно критикует деятельность европейских структур по вопросам миграции, прав меньшинств, санкций по отношению к России и т.д.

Теги: Еврокомиссия, Венгрия, демократия, Виктор Орбан, свобода слова, отставка, Урсула фон дер Ляйен, Вера Йоурова, интервью
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