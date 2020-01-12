В Евросоюзе осудили новые смертные приговоры в Беларуси

В Европейском союзе заявили, что выступают против применения смертной казни "при любых обстоятельствах" и мораторий на применение смертной казни в Беларуси может стать одним из первых шагов к ее отмене.

В ЕС заявили, что смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь Фото: EPA

Европейский союз осуждает вынесение новых смертных приговоров братьям Илье и Станиславу Костевым в Беларуси. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей Петера Санто, опубликованном на сайте службы 11 января.

В ЕС заявили, что выступают против применения смертной казни "при любых обстоятельствах".

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является высшим, жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности. Ошибки правосудия необратимы", – отметил Санто.

Он добавил, что мораторий на применение смертной казни в Беларуси может стать одним из первых шагов к ее отмене.

10 января в Беларуси за убийство учительницы и поджог ее дома к смертной казни приговорили братьев Костевых. Приговор пока не вступил в силу.