В ФБР рассказали, смог ли взломавший их сервер хакер получить доступ к внутренним данным

"Хотя незаконное электронное письмо было отправлено с сервера, управляемого ФБР, этот сервер был предназначен для отправки уведомлений для портала правоохранительных органов LEEP и не был частью корпоративной электронной почты ФБР. Ни один субъект не смог получить доступ или скомпрометировать какие-либо данные ФБР", – говорится в сообщении.

В ФБР сообщили, что устранили уязвимость программного обеспечения, а также предупредили партнеров, чтобы они не обращали внимания на поддельные электронные письма.

Канал NBC News уточняет, что фейковые письма ФБР получили как минимум 100 тыс. человек.