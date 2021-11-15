В ФБР рассказали, смог ли взломавший их сервер хакер получить доступ к внутренним данным

"Хотя незаконное электронное письмо было отправлено с сервера, управляемого ФБР, этот сервер был предназначен для отправки уведомлений для портала правоохранительных органов LEEP и не был частью корпоративной электронной почты ФБР. Ни один субъект не смог получить доступ или скомпрометировать какие-либо данные ФБР", – говорится в сообщении.
В ФБР сообщили, что устранили уязвимость программного обеспечения, а также предупредили партнеров, чтобы они не обращали внимания на поддельные электронные письма.
Канал NBC News уточняет, что фейковые письма ФБР получили как минимум 100 тыс. человек.
13 ноября взломали внешнюю систему электронной почты ФБР. Автором рассылки оказался хакер с ником Pompompurin. По его словам, взлом он совершил, чтоб указать ФБР на уязвимость их сервера.
В разосланных письмах хакер сообщал, якобы получатели могут стать жертвами кибератаки, организованной экспертом по кибербезопасности и основателем компании Shadowbyte Винни Троей. Это уже не первый случай, когда хакеры взламывают сервисы и пытаются скомпрометировать исследователя кибербезопасности.