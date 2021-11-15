ГОРДОН
 
 
МИР

В ФБР рассказали, смог ли взломавший их сервер хакер получить доступ к внутренним данным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хакер разослал сотни тысяч фейковых писем
Хакер разослал сотни тысяч фейковых писем
Фото: depositphotos.com

Хакер, взломавший почту ФБР и разославший тысячи фейковых писем, не получил доступа к данным или личной информации в ведомственной сети. Об этом говорится в сообщении ФБР от 14 ноября.

"Хотя незаконное электронное письмо было отправлено с сервера, управляемого ФБР, этот сервер был предназначен для отправки уведомлений для портала правоохранительных органов LEEP и не был частью корпоративной электронной почты ФБР. Ни один субъект не смог получить доступ или скомпрометировать какие-либо данные ФБР", – говорится в сообщении.

В ФБР сообщили, что устранили уязвимость программного обеспечения, а также предупредили партнеров, чтобы они не обращали внимания на поддельные электронные письма.

Канал NBC News уточняет, что фейковые письма ФБР получили как минимум 100 тыс. человек.

Контекст:

13 ноября взломали внешнюю систему электронной почты ФБР. Автором рассылки оказался хакер с ником Pompompurin. По его словам, взлом он совершил, чтоб указать ФБР на уязвимость их сервера.

В разосланных письмах хакер сообщал, якобы получатели могут стать жертвами кибератаки, организованной экспертом по кибербезопасности и основателем компании Shadowbyte Винни Троей. Это уже не первый случай, когда хакеры взламывают сервисы и пытаются скомпрометировать исследователя кибербезопасности.

Теги: США, хакеры, почта, ФБР, кибератака
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
"Животик видно. Красивая безумно". Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы
"Животик видно. Красивая безумно". Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы
  Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок
  Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок
"Очень вкусно, очень". Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре
"Очень вкусно, очень". Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре
Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
"Красивая грудь". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук сняла селфи-видео в откровенном купальнике
"Красивая грудь". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук сняла селфи-видео в откровенном купальнике
"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком
"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком
"Я бы не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало". Жена футболиста Зубкова заявила, что мужчина должен зарабатывать минимум €10 тыс. в месяц
"Я бы не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало". Жена футболиста Зубкова заявила, что мужчина должен зарабатывать минимум €10 тыс. в месяц
"Весь выпуск смотрел на это декольте". Настя Каменских засветила пышный бюст рядом с Олегом Винником
"Весь выпуск смотрел на это декольте". Настя Каменских засветила пышный бюст рядом с Олегом Винником
"Убиваешь своей красотой". 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы
"Убиваешь своей красотой". 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы
  "Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары
  "Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары
"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели
"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (144164)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (103514)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (70774)
4
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (65627)
5
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (53210)
6
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (32719)
7
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (25891)
8
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье (22196)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS