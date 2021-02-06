В Финляндии введут паспорта вакцинации от COVID-19, привившимся присвоят штрихкоды

Паспорт вакцинации от коронавируса в Финляндии будет доступен в цифровом виде. Штрихкод или QR-код можно будет предъявить на смартфоне, сообщили в министерстве социальных дел и здравоохранения Финляндии.

В Финляндии хотят ввести паспорт вакцинации, свидетельствующий о получении прививки от коронавируса, сообщила 5 февраля финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на информацию из министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии.

Техническую возможность получить выписку о прохождении вакцинации можно будет на портале Omakanta, где хранится база данных с историями болезней пациентов. Пользователи портала смогут просматривать информацию о своем здоровье и рецепты, выписанные врачами.

Паспорт вакцинации будет и в цифровом виде, отметило издание Ilta-Sanomat. Штрихкод или QR-код при необходимости можно будет предъявить на смартфоне. Цифровой сертификат вакцинации от коронавируса будет доступен гражданам страны уже летом или в начале осени, уточнило издание со ссылкой на директора группы управления цифровыми технологиями и информацией министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии Минну Саарио.

В ЕС нет решения о применении единого общеевропейского паспорта вакцинации. Греция уже заявила о своих планах пускать в страну туристов без обязательного теста на границе при наличии у них паспорта вакцинации. О введении сертификата о прививке против COVID-19 объявили Дания и Швеция, отметило Yle.