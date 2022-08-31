В Финляндии зафиксировали повышение уровня радиации, риска для людей нет

"Наблюдаемая радиоактивность не оказывает влияния на окружающую среду или здоровье человека, поскольку концентрации были очень низкими", – говорится в заявлении.

Небольшое количество радиоактивных изотопов циркония и ниобия было обнаружено в пробе воздуха, взятой в Котке с 15-го по 22 августа. Образец также содержал немного большее, чем обычно, количество изотопа цезия-137.

Небольшие количества циркония и ниобия могут попасть в воздух, например, из топлива атомной электростанции во время технического обслуживания станции. Цезий, главным образом в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, регулярно обнаруживается в небольших количествах в пробах воздуха.

В Котку, где брались образцы воздуха, в момент сбора поступали потоки воздуха с востока и юго-востока, однако источник радиации был неизвестен, добавили в ведомстве.

Управление по радиационной и ядерной безопасности не планирует проводить дальнейшее расследование, поскольку такие открытия "вполне нормальны", сообщает Reuters.