ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Энергоатом": Если бы на ЗАЭС произошла авария, 29 августа радиационное облако накрыло бы южные области Украины и часть территории РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЗАЭС сейчас работает под контролем российских оккупантов
ЗАЭС сейчас работает под контролем российских оккупантов
Фото: EPA

Национальная атомная электрогенерирующая компания "Энергоатом" смоделировала возможное направление радиационного облака в случае, если бы на Запорожской атомной электростанции произошла авария: оно накрыло бы южные регионы Украины и часть территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" 28 августа в Telegram.

"Радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС в соответствии с розой ветров на понедельник, 29 августа 2022 года, может накрыть часть юга Украины и юго-западные регионы России. В случае аварии на одном из энергоблоков ЗАЭС облако распространения радиации будет двигаться по ветру к юго-востоку в сторону России", – сообщили в "Энергоатоме" со ссылкой на прогноз Госатомрегулирования Украины.

В компании отметили, что населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае ее появления – применять защитные средства для органов дыхания. Также рекомендуется провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и другое; ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувку.

"Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах. Для предотвращения опыления на открытых местностях рекомендовано проведение дезактивации территорий, а также введение специальных ограничений для автотранспорта по выезду на обочину, движения по дорогам без жесткого покрытия", – говорится в сообщении.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа из-за пожаров на складах с золой Запорожской ТЭС возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии связи были повреждены российскими обстрелами раньше. Отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции, и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети, сообщили в "Энергоатоме". Позднее ЛЭП восстановили.

Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосистеме 26 августа в 14.04, в этот же день в 21.15 подключили второй энергоблок.

Теги: ядерная энергетика, Запорожье, радиация, Запорожская АЭС, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике
  "Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике
"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео
"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео
  Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (123852)
2
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото (46482)
3
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (44357)
4
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (33903)
5
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (33372)
6
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после (27105)
7
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео (26977)
8
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня (26900)
 
 
 
 