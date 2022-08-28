"Энергоатом": Если бы на ЗАЭС произошла авария, 29 августа радиационное облако накрыло бы южные области Украины и часть территории РФ

"Радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС в соответствии с розой ветров на понедельник, 29 августа 2022 года, может накрыть часть юга Украины и юго-западные регионы России. В случае аварии на одном из энергоблоков ЗАЭС облако распространения радиации будет двигаться по ветру к юго-востоку в сторону России", – сообщили в "Энергоатоме" со ссылкой на прогноз Госатомрегулирования Украины.

В компании отметили, что населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае ее появления – применять защитные средства для органов дыхания. Также рекомендуется провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и другое; ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувку.

"Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах. Для предотвращения опыления на открытых местностях рекомендовано проведение дезактивации территорий, а также введение специальных ограничений для автотранспорта по выезду на обочину, движения по дорогам без жесткого покрытия", – говорится в сообщении.