В ФРГ допускают блокировку мессенджера Telegram

По словам Фезер, Telegram популярен среди экстремистов и противников коронавирусных ограничений. В мессенджере публикуют угрозы в адрес политиков, ученых и активистов, при этом провайдеры не могут блокировать запрещенный контент.

По словам Фезер, правительство Германии направляло обращение в офис Telegram, но не получило ответа. Она добавила, то коллеги из других странах Европы также ищут решения по поводу мессенджера.

"Полное отключение было бы крайней мерой", – подчеркнула Фезер.