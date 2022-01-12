В ФРГ допускают блокировку мессенджера Telegram

По словам Фезер, Telegram популярен среди экстремистов и противников коронавирусных ограничений. В мессенджере публикуют угрозы в адрес политиков, ученых и активистов, при этом провайдеры не могут блокировать запрещенный контент.
По словам Фезер, правительство Германии направляло обращение в офис Telegram, но не получило ответа. Она добавила, то коллеги из других странах Европы также ищут решения по поводу мессенджера.
"Полное отключение было бы крайней мерой", – подчеркнула Фезер.
Мессенджер Telegram появился в 2013 году, его создал российский предприниматель и разработчик Павел Дуров. В январе 2021 года количество активных пользователей мессенджера превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.