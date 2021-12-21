В Telegram появится защита от спойлеров

Защита будет появляться в виде выбора формата текста. Пользователь сможет выделить часть текста, который хочет временно засекретить, до отправки и применить к нему формат "спойлер". Выделенный текст будет заблюрен, получатель сможет прочитать его только при нажатии на сообщение.

Когда появится новая функция, в публикации не уточнили.

Пресс-секретарь российской соцсети "ВКонтакте" Георгий Лобушкин опубликовал в Telegram видео с примером, как будет работать новая функция.

"В мире вышедших в прокат "Человека-Паука" и "Марицы 4" нет ничего страшнее, чем спойлеры. Правда? Руководствуясь этим размышлением, команда Telegram решила добавить механизм какой-никакой защиты от них", – отметил он.

По его словам, от злостных спойлерщиков это не спасет, зато разнообразит общение.