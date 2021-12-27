В Telegram произошел масштабный сбой

В частности, пользователи мессенджера жаловались на невозможность отправить сообщение.

С проблемами в Telegram столкнулись жители Украины, Беларуси, ряда других восточноевропейских стран, а также России.

Согласно данным Downdetector, пик сбоя был зафиксирован в период с 19.00 до 20.00 по киевскому времени.

Контекст:

Мессенджер Telegram появился в 2013 году, его создал российский предприниматель и разработчик Павел Дуров. В январе 2021 года количество активных пользователей мессенджера превысило 500 млн.

В Украине Telegram является одним из самых популярных мессенджеров, им пользуется почти 32% украинцев.