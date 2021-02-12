В Германии назвали слова Лаврова о разрыве связей с Евросоюзом "обескураживающими и непонятными"

Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова непонятны и сбивают с толку, считают в министерстве иностранных дел Германии.

Лавров сказал, что Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае применения санкций Фото: ЕРА

Германия считает заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву о том, что Москва не исключает разрыва связей с ЕС, обескураживающими и непонятными. Об этом пишет Reuters 12 февраля со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Германии.

Такие заявления действительно сбивают с толку и непонятны, заявили в МИД Германии. Официальный представитель правительства Штеффан Зайберт добавил, что "может лишь подчеркнуть это".

В немецком министерстве обратили внимание на заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который не исключил новых санкций, но в то же время подчеркнул важность диалога с Россией.

Лавров в интервью Соловьеву сказал, что РФ будет готова разорвать отношения с ЕС, если еще раз увидит применение санкций, которые угрожают экономике страны.

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году, после того как РФ оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе. Из-за агрессии против Украины в отношении России было введено несколько пакетов санкций.

4–6 февраля 2021 года Москву посещал высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По итогам диалога с Лавровым европейский чиновник заявил, что Брюссель может инициировать новые санкции в отношении России, в частности из-за отравления и последующего заключения оппозиционера Алексея Навального. Дипломат также отмечал, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем.

Вопрос отношений с Россией будет обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД стран ЕС, а также в марте на саммите руководства Евросоюза.