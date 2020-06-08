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В Германии по запросу США арестовали российского диджея. Его обвиняют в отмывании $1 млн

Российского диджея Дениса Казначеева арестовали в Берлине семь дней назад. Музыкант, по данным американских правоохранителей, был участником российской кибермафии и в 2010–2020 годах вместе с пособниками отмыл более $1 млн.

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Друзья Казначеева считают, что его персональные данные были украдены и использованы для преступной деятельности
Друзья Казначеева считают, что его персональные данные были украдены и использованы для преступной деятельности
Фото: Denis Kaznacheev / Facebook

В Германии по запросу США арестовали российского диджея Дениса Казначеева. Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook 7 июня.

Казначеева арестовали семь дней назад в Берлине. В США его обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в DarkNet (скрытой сети интернет-соединений).

Америка настаивает на экстрадиции Казначеева.

"Мы полностью уверены в невиновности Дениса, и есть вероятность, что его персональные данные были украдены и использованы для преступной деятельности", – сказано в сообщении, которое, предположительно, оставили друзья музыканта.

https://www.facebook.com/denis.kaznacheev/posts/2666884270083208

Агентство ТАСС выяснило, что Казначеева арестовали на основании ордера, выданного в декабре 2019 года одним из судов штата Мэриленд. Музыкант, по данным американских правоохранителей, был участником российской кибермафии и в 20102020 годах вместе с пособниками отмыл более $1 млн, рассказал собеседник агентства, знакомый с материалами дела.

Казначеев обвинения отвергает. В ходе допроса он сообщил, что никого из предполагаемых соучастников не знает и не имеет отношения к преступлениям, которые ему вменяют.

Казначеев родился в 1983 году в Кемеровской области. Он играет электронную музыку под псевдонимом Guttersnipe, является одним из основателей лейбла Nervmusic. Сейчас живет в Берлине.

Теги: Россия, Германия, Берлин, мошенничество, экстрадиция, задержание, киберпреступность, диджей, DarkNet, отмывание денег, Денис Казначеев
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