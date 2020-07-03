В Германии запретили фотографии под юбкой. Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы

Запрет на съемку под юбкой в Германии стал частью нового закона об усилении защиты права на приватность при видео- и фотосъемках.

Раньше немецкие женщины были защищены от апскертинга только, если фото сделаны в их жилище или кабинах для переодевания Фото: depositphotos.com

Немецкий Бундестаг признал фото- и видеосъемку под юбкой без разрешения преступлением. Об этом 3 июля сообщает "Німецька хвиля".

Этот запрет стал частью нового закона об усилении защиты права на приватность при видео- и фотосъемках. Нарушителям грозит штраф или до двух лет тюрьмы. При этом наказание может быть применено как для тех, кто делает соответствующие снимки или записи, так и для тех, кто их распространяет.

Раньше женщины были защищены от подобных снимков только в случае, если они сделаны в их жилище или кабинах для переодевания. Тем не менее случаи так называемого апскертинга бывали в публичных местах, например, на эскалаторе.

Принятый Бундестагом закон также вводит уголовную ответственность за фотографирование или съемки жертв несчастных случаев со стороны так называемых "зевак". Ранее уголовный кодекс защищал от подобной съемки только тех, кто выжил во время аварий или катастроф. Теперь от этого защищены и тела умерших.