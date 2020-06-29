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Сотрудники Amazon в Германии провели забастовку. Рабочие считают, что компания недостаточно борется с COVID-19

Сотрудники шести предприятий Amazon в Германии провели 29 июня забастовку в знак протеста против недостаточных, по их мнению, мер, которые компания предпринимает для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные немецкого профсоюза Verdi, забастовка продлится не менее 48 часов. Бастующие считают, что американская компания ставит прибыль выше здоровья собственных сотрудников. Amazon отвергает обвинения, подчеркивая, что только в июне на меры по защите персонала и клиентов от коронавируса было потрачено $4 млрд.

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