В Греции во время тушения лесных пожаров разбился самолет пожарной службы. Видео

В Греции во время борьбы с лесными пожарами упал пожарный самолет Фото: EPA

Самолет совершил сброс воды над огнем и при попытке подъема зацепил дерево. После этого потерял поддержку, накренился вправо, упал и загорелся. Сразу же была поднята тревога и начат поиск двух членов экипажа Canadair.

Это двухпилотный самолет CL-215 ВВС 355-й тактической транспортной эскадрильи 112-го истребительного авиаполка.

Общественный греческий телевещатель ERT опубликовал в Twitter видео происшествия.