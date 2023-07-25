В Греции во время тушения лесных пожаров разбился самолет пожарной службы. Видео

Самолет совершил сброс воды над огнем и при попытке подъема зацепил дерево. После этого потерял поддержку, накренился вправо, упал и загорелся. Сразу же была поднята тревога и начат поиск двух членов экипажа Canadair.
Это двухпилотный самолет CL-215 ВВС 355-й тактической транспортной эскадрильи 112-го истребительного авиаполка.
Общественный греческий телевещатель ERT опубликовал в Twitter видео происшествия.
Πτ * ση καναντ * ρ κατ * τις προσπ * θειες κατ * σβεσης στην περιοχ * του Πλατανιστο * στην Κ * ρυστο.#ERTNews #ΕΡΤ #πυρκαγι * pic.twitter.com/J0ohmzQmMH— ΕΡΤ (@ertofficial_) July 25, 2023
В Греции продолжаются масштабные лесные пожары, вызванные аномальной жарой. Тысячи человек были эвакуированы с островов Родос и Корфу, среди них много туристов.