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В храме в Стамбуле богослужение провели на украинском языке

Литургия, которую на украинском языке провели в Стамбуле в храме святого Николя Чудотворца, была посвящена церковному празднику Вознесения Господнего.

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Богослужение проводили на Фанаре
Богослужение проводили на Фанаре
Фото: pixabay.com

31 мая в храме в Стамбуле прошла литургия на украинском языке. Трансляция богослужения велась на Facebook-странице украинского общества в Стамбуле с репостом Генеральным консульством Украины в Стамбуле.

Литургия была посвящена церковному празднику Вознесения Господнего и транслировалась в онлайн-режиме.

https://www.facebook.com/UkraynavStambuli/videos/2649521235371095/

На странице мероприятия указано, что литургию проводит архимандрид Харлампий.

"Укринформ" уточнил, что богослужение проходило в храме святого Николая Чудотворца на Фанаре в Стамбуле.

В церковном хоре пели представители украинского сообщества в Стамбуле Татьяна Фецан и Ольга Коваленко.

Священнослужитель Вселенского патриархата архимандрит Харлампий неоднократно проводил служения на украинском языке в городах Турции, он также принимал участие в процедуре предоставления томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Теги: Турция, церковь, украинский язык, Стамбул, консульство
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