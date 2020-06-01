В храме в Стамбуле богослужение провели на украинском языке

31 мая в храме в Стамбуле прошла литургия на украинском языке. Трансляция богослужения велась на Facebook-странице украинского общества в Стамбуле с репостом Генеральным консульством Украины в Стамбуле.
Литургия была посвящена церковному празднику Вознесения Господнего и транслировалась в онлайн-режиме.
На странице мероприятия указано, что литургию проводит архимандрид Харлампий.
"Укринформ" уточнил, что богослужение проходило в храме святого Николая Чудотворца на Фанаре в Стамбуле.
В церковном хоре пели представители украинского сообщества в Стамбуле Татьяна Фецан и Ольга Коваленко.
Священнослужитель Вселенского патриархата архимандрит Харлампий неоднократно проводил служения на украинском языке в городах Турции, он также принимал участие в процедуре предоставления томоса об автокефалии Православной церкви Украины.