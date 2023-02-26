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В Индии грузовик с цементом врезался в три автобуса, погибли не менее 14 человек

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Автобусы стояли на обочине
Автобусы стояли на обочине
Фото: pixabay.com

25 февраля в Индии в районе города Сидхи (штат Мадхья-Прадеш) произошло смертельное ДТП с участием грузовика и трех автобусов. Об этом сообщает Times of India.

Грузовик, который перевозил цемент, недалеко от въезда в туннель врезался сзади в три автобуса, в результате чего два автобуса упали в кювет, а третий перевернулся на дороге, пишет издание.

По предварительным данным, грузовик превысил скорость.

Times of India сообщила о девяти погибших и более 50 пострадавших, 13 из которых находятся в критическом состоянии.

Позже "Синьхуа" со ссылкой на полицию проинформировало по меньшей мере о 14 погибших и 56 пострадавших.

У грузовика, который вез мешки с цементом, лопнула шина, водитель потерял управление автомобилем и врезался в припаркованные у обочины автобусы.

В полиции уточнили, что восемь человек погибли на месте аварии, еще шестеро скончались во время оказания помощи.

"Синьхуа" отмечает, что в Индии происходит около 500 тыс. ДТП в год, в них погибает порядка 150 тыс. человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ДТП, автомобили, полиция, авария, автобус, пострадавшие, погибшие, грузовик, скорость
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