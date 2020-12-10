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В Индии в крови пациентов с неизвестной болезнью обнаружили свинец и никель

По одной из версий, массовое заболевание неизвестной болезнью в индийском штате Андхра-Прадеш связано с утилизацией аккумуляторов.

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Исследования продолжаются
Исследования продолжаются
Фото: ЕРА (архив)

У пациентов с симптомами неизвестного заболевания в индийском штате Андхра-Прадеш обнаружили в крови свинец и никель. Об этом 10 декабря сообщило издание The New Indian Express.

Эти химические элементы у заболевших обнаружили специалисты Института медицинских наук Индии (AIIMS). Медики считают, что болезнь вызвал именно свинец, потому что в организмах жителей Индии никель присутствует.

Эксперты предполагают, что причиной вспышки заболеваемости стала утилизация аккумуляторных батарей, но для установления "истинной причины" нужно провести еще ряд исследований.

Главный министр штата Джаган Мохан Редди рассказал, что наблюдения за заболевшими продемонстрировали снижение содержания свинца через 24 часа.

Издание отмечает, что в организм человека эти химэлементы могли попасть через пищу, у которой была повышенная концентрация никеля и свинца, а напитаться ими еда могла через почву, в которую закапывают старые аккумуляторы, либо через воздух – при сжигании батарей.

Еще одной причиной заболеваний могло стать использование пестицидов.

Массовая госпитализация пациентов с неизвестной болезнью в Андхра-Прадеш началась в прошедшие выходные, был зафиксирован летальный случай. К 8 декабря число больных достигло почти 500 человек, причем трое заболели второй раз. У пациентов наблюдается тошнота, припадки и головные боли.

Теги: Индия, медицина, утилизация, исследование, болезнь, аккумулятор, еда
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