В Индии более 300 человек госпитализировали с недиагностированной болезнью, один пациент умер

В Индии провели тестирование на коронавирус всех, у кого обнаружили симптомы болезни, которую пока не могут диагностировать. COVID-19 ни у кого не обнаружен.

В индийском городе Элуру (штат Андхра-Прадеш) более 315 человек были госпитализированы за последние два дня с болезнью, которую медики не могут диагностировать. Об этом 6 декабря со ссылкой на минздрав сообщила газета The Hindu.

Один из заболевших скончался.

Среди заболевших есть женщины и дети, отмечает газета.

По неподтвержденным данным, помимо тех, кто лечится в государственной больнице, еще 50 подобных пациентов есть в частных клиниках.

У заболевших симптомы эпилепсии, а также головокружение и головная боль.

Они прибыли из четырех районов штата, там отобрали для анализа образцы воды и продуктов питания.

Врачи утверждают, что всех пациентов протестировали на коронавирус, COVID-19 ни у кого не обнаружен, отмечает The Hindu.