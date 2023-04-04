В Индии в результате схода лавины погибло семь туристов

Среди погибших есть ребенок.

Лавина обрушилась на крупную автомагистраль Джавахарлала Неру, под снегом оказались пять или шесть автомобилей с примерно 30 людьми.

Всего в районе Нату-Ла, который известен своей "живописной красотой", оказались заблокированы из-за снега более 150 человек, утверждает полиция.

Власти проводили поисково-спасательную операцию, на место происшествия отправлялась армия. Спасатели уже завершили работу, проезд по автомагистрали обеспечен.

Местные чиновники утверждают, что туристы без разрешения едут в район, где сошла лавина.

Reuters пишет, что восемь выживших туристов находятся в критическом состоянии, ими занимаются медики.

Агентство отмечает, что за последние два года в индийской части Гималаев лавины унесли жизни не менее 120 человек. Ученые утверждают, что из-за изменений климата опасность схода снежных лавин повысилась.