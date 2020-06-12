В Индии внезапно порозовело озеро, которому 50 тыс. лет. Видео
50-тысячелетнее озеро Лонар в индийском штате Махараштра внезапно стало розовым, сообщает CNN. Эксперты полагают, что это изменение, вероятно, связано либо с повышением солености воды, либо с присутствием красных водорослей, либо с сочетанием этих двух факторов. Местный геолог Гаджанан Харат отмечает, что это уже не первый случай, но в этот раз изменение цвета особенно заметно. Он отметил, что ученые уже исследуют, вызвало ли присутствие красных водорослей изменение цвета, их образцы направлены в лабораторию. Видео с порозовевшим озером опубликовано на YouTube-канале Firoz shah4498.
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