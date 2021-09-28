В индийском штате ограничили интернет на время экзамена, чтобы поступающие не списывали

С 6.00 до 18.00 в штате не работал интернет. Это сделали, чтобы не допустить списывание на экзамене. Проводился экзамен в две смены в 4200 центрах тестирования.

В то же время в столице Раджастхана – городе Джайпур – интернет не отключали. Как пояснили источники издания, об этом попросили диспетчеры и правоохранители, так как им нужна связь для бесперебойной работы.

The Register отмечает, что речь шла не об отключении интернета, а о блокировании отдельных сервисов, в частности мессенджеров и соцсетей. К примеру, голосовые звонки и кабельное подключение к сети разрешались.

Как подсчитало издание, из-за хаотичной организации процесса без интернет-связи на самом деле остались не только участники экзамена, но и другие жители Раджастхана – всего по крайней мере 8,5 млн человек.

Несмотря на блокирование интернета, некоторые абитуриенты пытались списывать. India Today пишет, что полиция задержала пятерых человек, которые спрятали Bluetooth-устройства в свою обувь или уши. Еще восемь были "подставными" поступающими – должны были сдать экзамен вместо других.