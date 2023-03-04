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В Индонезии взорвался склад с горючим, известно о гибели 18 человек, жертв может быть больше

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Пожар тушили несколько часов
Пожар тушили несколько часов
Фото: ЕРА

3 марта в столице Индонезии Джакарте произошел пожар на базе с горючим, в результате происшествия погибли 18 человек. Об этом 5 марта проинформировало CNN Indonesia.

Телекомпания отмечает, что большое количество жертв вызвано близостью жилых кварталов до места пожара. Огонь охватил дома местных жителей, его тушили несколько часов.

Число жертв может увеличиться, так как пропавшими без вести остаются более 20 человек.

В больнице находится 35 пострадавших.

По данным Associated Press, инцидент произошел на объекте государственной нефтегазовой компании Pertamina, которая обеспечивает 25% потребностей Индонезии в топливе.

Согласно предварительной информации следствия, во время сильного дождя в топливопровод могла попасть молния.

Очевидцы рассказали, что почувствовали сильный запах бензина, после чего дважды прогремел гром, а потом произошел мощный взрыв.

Министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир заявил журналистам, что правительство планирует перенести склад топлива в другое место в Джакарте.

Associated Press пишет, что на этом же складе горючего уже был пожар в 2014 году, тогда огонь охватил не менее 40 домов. О пострадавших тогда не сообщалось.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Индонезия, пожар, взрыв, бензин, жертвы, молния, пострадавшие, Джакарта, больницы, топливо
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