В Instаgrаm показали часы 15-летнего сына Кадырова. Команда Навального выяснила, что их цена – 85 млн руб.

"Это Адам Кадыров, 15-летний сын Рамзана Кадырова. У него на руках часы за 85 млн руб. На теле – сумка за 170 тыс. (около $2800. – "ГОРДОН") и футболка за 30 тыс. (около $495. – "ГОРДОН"). Средняя зарплата в регионе – 32 тыс. руб. (около $530. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

Команда Навального проанализировала фото, которое разместил 23 октября в Instаgrаm боец смешанных боевых искусств (ММА) Абдурахман Дудаев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Команда Навального (@teamnavalny)

24 ноября Дудаев снова опубликовал в Instаgrаm изображение сына Кадырова, тоже с теми же часами.