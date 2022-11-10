Офис генпрокурора Украины вызвал на допрос Кадырова. Главу Чечни ждут в Киеве 17 ноября

Всего обнародовано два документа – на украинском языке (.pdf), а также его перевод на русском (.pdf).

Отмечается, что Кадыров должен прибыть в помещение ОГПУ в Киеве 17 ноября в 10.00.

Допрос главы Чечни планируется в качестве подозреваемого в уголовном производстве.

В ОГПУ указали восемь уважительных причин неприбытия Кадырова на вызов. При этом если глава Чечни не явится на допрос без уважительных причин, то на него накладывается денежное взыскание, а если это случится более чем два раза, Кадырова могут огласить в международный розыск и начать специальное досудебное расследование или специальное судебное производство.

В конце августа следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ️ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)