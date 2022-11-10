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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис генпрокурора Украины вызвал на допрос Кадырова. Главу Чечни ждут в Киеве 17 ноября

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Кадыров является ярым сторонником политики президента РФ Путина
Кадыров является ярым сторонником политики президента РФ Путина
Фото: EPA

Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) 9 ноября опубликовал на сайте повестку на допрос для главы Чечни Рамзана Кадырова.

Всего обнародовано два документа – на украинском языке (.pdf), а также его перевод на русском (.pdf).

Отмечается, что Кадыров должен прибыть в помещение ОГПУ в Киеве 17 ноября в 10.00.

Допрос главы Чечни планируется в качестве подозреваемого в уголовном производстве.

В ОГПУ указали восемь уважительных причин неприбытия Кадырова на вызов. При этом если глава Чечни не явится на допрос без уважительных причин, то на него накладывается денежное взыскание, а если это случится более чем два раза, Кадырова могут огласить в международный розыск и начать специальное досудебное расследование или специальное судебное производство.

В конце августа следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ️ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кадыров является ярым сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.

13 марта в сети появился ролик, в котором Кадыров с чеченскими бойцами якобы находится в Украине. 14 марта Кадыров опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле.

Однако 16 марта журналисты "Украинской правды" выяснили, что Кадырова в Украине не было. Во время заявления о приезде в Украину он находился в Грозном.

В то же время подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.

"Слідство.Інфо" выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.

Теги: Россия, Украина, Рамзан Кадыров, розыск, Чеченская Республика, агрессия, следствие, расследование, допрос, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, прокурор
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