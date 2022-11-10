Офис генпрокурора Украины вызвал на допрос Кадырова. Главу Чечни ждут в Киеве 17 ноября

Всего обнародовано два документа – на украинском языке (.pdf), а также его перевод на русском (.pdf).
Отмечается, что Кадыров должен прибыть в помещение ОГПУ в Киеве 17 ноября в 10.00.
Допрос главы Чечни планируется в качестве подозреваемого в уголовном производстве.
В ОГПУ указали восемь уважительных причин неприбытия Кадырова на вызов. При этом если глава Чечни не явится на допрос без уважительных причин, то на него накладывается денежное взыскание, а если это случится более чем два раза, Кадырова могут огласить в международный розыск и начать специальное досудебное расследование или специальное судебное производство.
В конце августа следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ️ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).
В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кадыров является ярым сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.
13 марта в сети появился ролик, в котором Кадыров с чеченскими бойцами якобы находится в Украине. 14 марта Кадыров опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле.
Однако 16 марта журналисты "Украинской правды" выяснили, что Кадырова в Украине не было. Во время заявления о приезде в Украину он находился в Грозном.
В то же время подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.
"Слідство.Інфо" выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.