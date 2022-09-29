70 ножевых ранений. В Ирландии госпитализирована в критическом состоянии восьмилетняя украинка, ее маму нашли рядом без сознания – СМИ

Полиция ведет расследование, но никто пока не арестован Фото: Independent.ie / Twitter

По его данным, соседи 27 сентября утром услышали подозрительный шум в одной из комнат и вызвали полицию На месте был обнаружен ребенок с серьезными травмами и ее мать без сознания.

Обеих госпитализировали, девочка находится в критическом, но стабильном состоянии, говорится в статье.

По информации Independent.ie, она получила до 70 ножевых ранений, в том числе множественные удары в районе шеи. Ее мама также в критическом состоянии.

Газета пишет, что пострадавшие приехали из Украины, спасаясь от российской агрессии и вселились в дом недавно, девочка поступила в местную школу.

Журналисты узнали, что полиция ведет расследование, но никто пока не арестован.

Horrified resident raised alarm after spotting stabbed Ukrainian girl (8) through window of refugee accommodation in Clare https://t.co/RwRO7SSEy7 — Independent.ie (@Independent_ie) September 29, 2022