ГОРДОН
 
 
МИР

70 ножевых ранений. В Ирландии госпитализирована в критическом состоянии восьмилетняя украинка, ее маму нашли рядом без сознания – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полиция ведет расследование, но никто пока не арестован
Полиция ведет расследование, но никто пока не арестован
Фото: Independent.ie / Twitter

В ирландском городе Эннис в доме, где живут беженцы из Украины, найдена девочка с десятками ножевых ранений. Об этом 29 сентября сообщает Independent.ie.

По его данным, соседи 27 сентября утром услышали подозрительный шум в одной из комнат и вызвали полицию На месте был обнаружен ребенок с серьезными травмами и ее мать без сознания.

Обеих госпитализировали, девочка находится в критическом, но стабильном состоянии, говорится в статье. 

По информации Independent.ie, она получила до 70 ножевых ранений, в том числе множественные удары в районе шеи. Ее мама также в критическом состоянии.

Газета пишет, что пострадавшие приехали из Украины, спасаясь от российской агрессии и вселились в дом недавно, девочка поступила в местную школу.

Журналисты узнали, что полиция ведет расследование, но никто пока не арестован.

Контекст:

18 июля стало известно, что Ирландия приостановила на год безвизовый режим для беженцев из 20 стран Европы, но не для Украины. 

Как заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, принятое решение будет способствовать защите украинцев и представителей других национальностей, которые бегством спасаются от конфликтов, "поскольку уменьшит количество злоупотреблений системой" безвиза.

По данным ООН, с начала войны Ирландия приняла уже более 50 тыс. украинцев.

Теги: Украина, беженцы, Ирландия, ребенок, ранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем
"Всегда высокий уровень". Белодед снялась в коротких облегающих шортах
"Всегда высокий уровень". Белодед снялась в коротких облегающих шортах
"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем
"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем
  Умер автор хита Gangsta’s Paradise рэпер Coolio. Видео
  Умер автор хита Gangsta’s Paradise рэпер Coolio. Видео
Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана
Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана
Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека
Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека
"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади
"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади
  Джекман сыграет Росомаху в новой части "Дэдпула"
  Джекман сыграет Росомаху в новой части "Дэдпула"
  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами
  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами G
Дмитрий ГОРДОН
"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами
"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото
"Какие талантливые!" Могилевская показала портрет, который ей подарили украинские защитники. Видео
"Какие талантливые!" Могилевская показала портрет, который ей подарили украинские защитники. Видео
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (249867)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (190157)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (152006)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (127995)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (117834)
6
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (97345)
7
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (45428)
8
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (43633)
 
 
 
 