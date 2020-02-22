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В Испании по запросу США задержали россиянку

По данным российского телеканала RT, гражданка РФ Олеся Красилова, которая около 11 лет проработала в американском посольстве в Москве, подозревается в передаче биометрических данных третьим лицам.

В МИД РФ не уточнили причину задержания россиянки
В МИД РФ не уточнили причину задержания россиянки
Фото: EPA

В аэропорту Тенерифе (Канарские острова, Испания) 14 февраля задержали гражданку России Олесю Красилову. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, опубликованном 21 февраля на официальном сайте ведомства.

По данным российского МИД, Красилова, которая работает в подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений", приехала на Канарские острова "в краткосрочную служебную командировку".

"По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны", – заявили в МИД.

В чем подозревают россиянку, министерство не уточняет.

Российский телеканал RT в Telegram пишет, что с 2008-го по 2019 годы Красилова работала клерком в посольстве США в Москве, где снимала отпечатки пальцев в международном отделе.

"Красилова находится в международном розыске. Ее обвиняют в передаче биометрии третьим лицам. Олесю могут экстрадировать в США и дать вплоть до пожизненного срока. Сейчас девушка в СИЗО", – сообщил телеканал.

Теги: США, посольство, МИД России, посольство США, задержание
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