Во Франции задержали знакомую Павленского. Ее подозревают в публикации интимного видео бывшего кандидата в мэры Парижа

Неназванная знакомая российского художника-акциониста Петра Павленского была задержана в субботу после жалобы бывшего кандидата на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво.

В Париже задержана знакомая российского художника-акциониста Петра Павленского по подозрению в публикации видео интимного характера с участием французского политика, экс-кандидата в мэры Парижа от партии "Вперед, Республика!" Бенжамена Гриво. Об этом 16 февраля сообщил бельгийский телеканал BFM TV.

По данным телеканала, ее подозревают во вмешательстве в частную жизнь и распространение изображений сексуального характера без согласия. Женщину, имя которой не называется, задержали после того, как Гриво подал жалобу в полицию.

Ссылку на интимное видео с участием Гриво Павленский опубликовал в Facebook 12 февраля. Спустя два дня, 14 февраля, Гриво объявил, что отказывается от участия в муниципальных выборах (он баллотировался от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!"). Павленский утверждал, что это видео ему предоставила женщина, которая состояла в отношениях с политиком.

15 февраля в Париже задержали самого Павленского. Телеканал BFM TV отмечал, что напрямую с Гриво задержание россиянина не связано (на тот момент о жалобе экс-кандидата не сообщалось): его разыскивали с начала января из-за участия в массовой потасовке в новогоднюю ночь.

Художник-акционист Петр Павленский известен эпатажными протестными акциями. Так, в 2012 году он зашил себе рот и вышел с плакатом в поддержку группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге (акция "Шов"). В следующие три года он провел еще пять акций: "Туша" (завернулся в колючую проволоку, протестуя против репрессивных действий властей), "Фиксация" (прибил мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади в День полиции РФ), "Свобода" (вместе с другими участниками поджег покрышки на мосту в Петербурге в поддержку украинского Евромайдана), "Отделение" (отрезал себе мочку уха, протестуя против использования психиатрии в политических целях) и "Угроза" (поджег двери управления ФСБ на Лубянке).

В январе 2017-го он эмигрировал во Францию после того, как актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. 4 мая 2017 года стало известно, что ему предоставлено политическое убежище.

Еще одну акцию он провел в Париже: в ночь на 16 октября 2017 года художник поджег здание филиала Банка Франции. По словам россиянина, акция должна была символизировать разгорающийся пожар мировой революции. Павленского задержала полиция. В январе 2019-го парижский суд приговорил его к году тюремного заключения и двум годам условно. Павленский был освобожден вскоре после вынесения приговора, так как на стадии следствия провел под стражей приблизительно 11 месяцев.