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Во Франции задержали художника Павленского. На прошлой неделе он опубликовал интимное видео кандидата в мэры Парижа

Телеканал BFM TV сообщил, что российский художник-акционист Петр Павленский был задержан за драку в новогоднюю ночь. Задержание напрямую не связано с публикацией видео интимного характера с участием французского политика Бенжамена Гриво задержание не связано.

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Павленский переехал во Францию в 2017 году после того, как актриса "Театра.doc" обвинила его в изнасиловании
Павленский переехал во Францию в 2017 году после того, как актриса "Театра.doc" обвинила его в изнасиловании
Фото: EPA

В субботу в Париже задержали российского художника-акциониста Петра Павленского, сообщил бельгийский телеканал BFM TV со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По информации телеканала, Павленский был в розыске со 2 января в связи с участием в драке в новогодню ночь. По данным СМИ, в результате потасовки два человека получили ножевые ранения, самого Павленского ударили бутылкой по голове.

Павленский был задержан на следующий день после снятия Бенжамена Гриво, кандидата от партии президента Франции Эммануля "Вперед, Республика!", с выборов мэра Парижа из-за того, что Павленский опубликовал видео интимного характера с его участием. Россиянин заявлял, что получил запись от женщины, которая состояла в отношениях с Гриво. Однако телеканал уточняет, что задержание напрямую не связано с этим инцидентом.

Художник-акционист Петр Павленский известен эпатажными протестными акциями. Так, в 2012 году он зашил себе рот и вышел с плакатом в поддержку группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге (акция "Шов"). В следующие три года он провел еще пять акций: "Туша" (завернулся в колючую проволоку, протестуя против репрессивных действий властей), "Фиксация" (прибил мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади в День полиции РФ), "Свобода" (вместе с другими участниками поджег покрышки на мосту в Петербурге в поддержку украинского Евромайдана), "Отделение" (отрезал себе мочку уха, протестуя против использования психиатрии в политических целях) и "Угроза" (поджег двери управления ФСБ на Лубянке).

В январе 2017-го он эмигрировал во Францию после того, как актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. 4 мая 2017 года стало известно, что ему предоставлено политическое убежище.

Еще одну акцию он провел в Париже: в ночь на 16 октября 2017 года художник поджег здание филиала Банка Франции. По словам россиянина, акция должна была символизировать разгорающийся пожар мировой революции. Павленского задержала полиция. В январе 2019-го парижский суд приговорил его к году тюремного заключения и двум годам условно. Павленский был освобожден вскоре после вынесения приговора, так как на стадии следствия провел под стражей приблизительно 11 месяцев.

Теги: Франция, Петр Павленский, Париж, насилие
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