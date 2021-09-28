В Испании провели социальную рекламную кампанию с "русскими девственницами и кокаином". Российские дипломаты возмутились

Фотографии баннеров Nueva Vida опубликовала в Facebook 22 сентября. Их разместили в семи городах: Сантанере, Санта-Крус-де-Бесане, Кастро-Урдьялесе, Ларедо, Рамалес-де-ла-Виктории, Мьенго и Кабесон-де-ла-Сале.

На доске меню написан следующий текст: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – €50". Далее организаторы акции перечислили имена женщин и их возраст в качестве блюд. В разделе "за дополнительную плату" указаны изнасилование, секс без презерватива и марихуана.

"Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены PR-акцией некоммерческой организации Nueva Vida", – сообщили в посольстве.

Дипломаты связываются с испанской организацией, обращаются в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, чтобы заявить о "недопустимости использования в работе столь неуместных методов".