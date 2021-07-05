  Блогер Марьяна Ро: У нашей семьи было очень много денег, но все просрали. У папы появилось дикое желание ходить по простипомам

"Отец всегда занимался машинным бизнесом с Японией. Покупал на аукционе какие-то подержанные авто и перепродавал на Сахалин. […] К сожалению, так как семья была в достатке, было очень много денег…" – призналась 21-летняя блогер.

На уточняющий вопрос, что такое "очень много денег", она ответила: "Это когда мой папа мог позволить себе купить очень много квартир. В Южно-Сахалинске, да. Но там очень дорогая недвижимость на самом деле".

По словам девушки, в какой-то момент семья "все просрала".

"У папы появилось дикое желание налево и направо ходить, а всякие молодые простипомы – ну что им нужно от взрослого мужика? Когда у него… Ну какая любовь? И сиськи набок. Все хотели очень много денег. Папа давал и той и другой. Дурачок просто. И машинный бизнес… Все рухнуло просто", – рассказала Марьяна Ро.

По ее словам, отношения родителей очень испортились вплоть до того, что мать "прокляла отца".

"Она часто кричала на него: "Будь ты проклят!" Это все", – призналась блогер.

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