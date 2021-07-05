Блогер Марьяна Ро: Ивангай сказал: "Я в магазин". И уехал в Киев. Бросил меня

Марьяна Ро: Я всех начала ненавидеть – и просто хотелось сдохнуть Фото: maryanaro / Instagram

"Я не могу сказать, что прямо наглоталась... Выпила таблеток пять-шесть. Но я чуть ли не сразу поняла, что не туда, не в ту степь, и нужно что-то с этим делать. Я старались их как-то вырыгать, но не получалось... Я еще закрылась, мама [за дверью] кричит, звонит моему брату... Я в шоке полном, в панике: вроде как надо открыть дверь, потому что мама там орет, стучит, и мне как-то нужно вырыгать эти таблетки, но ничего не получается. [В итоге] брат выломал дверь. Они начали мне воду протягивать, я выпила много воды – и тогда эти таблетки вышли", – вспомнила Марьяна Ро.

Она призналась, что решилась на такой поступок, потому что "не хотела жить".

"Почему? Меня никто не понимал, да и по сей день не понимают. Но это ладно. Плюс еще, как я думала, любовь всей моей жизни [Ивангай] – как я думала – меня покинула. Он уехал в Киев и бросил меня... Он сказал: "Я в магазин", но он уехал в Киев", – вспоминает девушка.

Марьяна Ро говорит, что в тот момент ее все взбесили: и молодой человек, и брат, и мама.

"Я всех начала ненавидеть – и просто хотелось сдохнуть. А что меня еще держит здесь? Меня все бросили, все меня не понимают", – добавила блогер.

Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется. Полный текст интервью

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