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В испанском городе на месяц введут четырехдневную рабочую неделю в порядке эксперимента

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В Валенсии жители месяц будут иметь выходные по понедельникам
В Валенсии жители месяц будут иметь выходные по понедельникам
Фото: pixabay.com

В испанской Валенсии в течение месяца проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, чтобы узнать, как это повлияет на жизнь людей. Об этом сообщает Europa Press 10 апреля.

Особое внимание будет уделено анализу таких аспектов, как здоровье и благополучие соседей, окружающая среда и экономика, особенно в сфере торговли и гостеприимства, и досуг. Городские власти не будут вдаваться в трудовые вопросы, бизнес и финансы.

Эксперимент продлится с 10 апреля по 7 мая, в течение этого времени жителям добавится четыре выходных понедельника.

При этом общегодовое количество рабочих часов в ходе эксперимента не изменится, так как на эти понедельники выпадают три праздника (Пасха, день одного из покровителей города Сан-Винсенте Феррер и День труда 1 мая), а еще один праздник, Сан-Винсенте Мартир, также в честь покровителя Валенсии, был перенесен специально для месячного эксперимента с 22 января.

Контекст:

Впервые четырехдневная рабочая неделя введена в 1965 году в английской фирме Roundpay Metal Finishers. Идея "четырехдневки" получила новый импульс из-за пандемии COVID-19, когда гибкость рабочего графика стала фактором выживания бизнеса, а люди привыкли больше времени проводить вне офиса.

Эксперименты по введению четырехдневной рабочей недели проводили и проводят правительства или отдельные компании во многих странах, в частности в Дании, США, Канаде, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, Японии, Германии и других.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Испания, Валенсия, работа, выходной, эксперимент
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