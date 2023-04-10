В испанском городе на месяц введут четырехдневную рабочую неделю в порядке эксперимента

Особое внимание будет уделено анализу таких аспектов, как здоровье и благополучие соседей, окружающая среда и экономика, особенно в сфере торговли и гостеприимства, и досуг. Городские власти не будут вдаваться в трудовые вопросы, бизнес и финансы.
Эксперимент продлится с 10 апреля по 7 мая, в течение этого времени жителям добавится четыре выходных понедельника.
При этом общегодовое количество рабочих часов в ходе эксперимента не изменится, так как на эти понедельники выпадают три праздника (Пасха, день одного из покровителей города Сан-Винсенте Феррер и День труда 1 мая), а еще один праздник, Сан-Винсенте Мартир, также в честь покровителя Валенсии, был перенесен специально для месячного эксперимента с 22 января.
Впервые четырехдневная рабочая неделя введена в 1965 году в английской фирме Roundpay Metal Finishers. Идея "четырехдневки" получила новый импульс из-за пандемии COVID-19, когда гибкость рабочего графика стала фактором выживания бизнеса, а люди привыкли больше времени проводить вне офиса.
Эксперименты по введению четырехдневной рабочей недели проводили и проводят правительства или отдельные компании во многих странах, в частности в Дании, США, Канаде, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, Японии, Германии и других.