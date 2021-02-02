В итальянской коммуне жителям официально запретили заражаться коронавирусом

Жителям итальянской коммуны Онифери на острове Сардиния запретили "болеть, требовать лекарства и заражаться COVID-19".

У жителей коммуны нет своего врача Фото: depositphotos.com

Мэр итальянской коммуны Онифери на острове Сардиния Стефания Пирас на официальном уровне запретила жителям болеть COVID-19. Об этом пишет региональное издание La Nuova Sardegna.

"Гражданам категорически запрещено болеть, нуждаться в лечении и лекарствах, а также заражаться вирусом COVID-19", – говорится в распоряжении.

Издание отмечает, что "провокационный документ" чиновница издала, чтобы привлечь внимание властей страны к проблеме – в Онифери, где живет около 1 тыс. человек, уже два года нет врача.

Мэр направила копию документа региональным властям, местному департаменту здравоохранения и полиции, назвав ситуацию "настоящим позором". Она подчеркнула, что с отсутствием врача общей практики столкнулись и соседние коммуны – Саруле, Ольцаи, Нуле и Бенетутти, а в тех населенных пунктах, которым повезло иметь своего медика, они так перегружены, что не готовы помогать соседям.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В конце января 2021 года число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 100 млн.