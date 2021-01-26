Премьер-министр Италии Конте подал в отставку

На прошлой неделе Сенат Италии выразил вотум доверия правительству Джузеппе Конте, сохранив его должность. Сегодня президент страны Серджо Маттарелла предложил кабинету министров выполнять обязанности для решения текущих дел.

Конте стал премьером Италии в июне 2018 года Фото: EPA

Президент Италии Серджо Маттарелла принял 26 января ушедшего в отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте. Об этом сообщила пресс-служба президента Италии.

Президент предложил правительству остаться у власти для решения текущих дел. 27 января Матарелла проведет консультации с лидерами партий, отметили в релизе.

На прошлой неделе Сенат Италии выразил вотум доверия правительству Конте, сохранив его должность. Оппозиционные партии заявляли, что обратятся к президенту страны Серджо Маттарелле с просьбой вмешаться и заставить его уйти в отставку.

Конте не смог договориться с экс-премьером страны Маттео Ренци по поводу использования средств Евросоюза, которые выделили Италии на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Ренци советовал Конте проводить более смелые реформы и обвинил его в озабоченности распределением государственных постов.

Правительство Конте оказалось на грани отставки из-за выхода из правящего большинства небольшой партии Ренци "Живая Италия". Конте стал премьером Италии в июне 2018 года. С августа 2019 года он говорил о намерении уйти в отставку.