Путин намеревался создать комиссию для расследования инцидента с Навальным – Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин сообщил ему о желании создать комиссию для расследования случившегося с оппозиционным политиком Алексеем Навальным и выразил готовность сотрудничать с властями Германии.

Конте высказал мнение, что с РФ нужно сотрудничать Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин заявил о намерении создать комиссию для расследования инцидента, произошедшего с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом в интервью газете Il Foglio заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По его словам, Путин сказал ему об этом в ходе телефонного разговора, который состоялся 26 августа.

Конте отметил, что Путин заверил его в намерении прояснить произошедшее и подчеркнул, что хочет работать в этом вопросе с властями Германии.

"Сотрудничество – лучший способ предотвратить негативное воздействие этого драматического события на отношения между Европейским союзом и Россией", – добавил итальянский премьер.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.