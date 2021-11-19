В Израиле прошел конкурс красоты среди выживших в Холокосте женщин

Изначально в конкурсе было 400 участниц, до финала дошли 10 женщин в возрасте от 80 до 90 лет.
Сам конкурс проводится в Израиле с 2009 года фондом, сотрудники которого всячески поддерживают ветеранов Второй мировой, помогая им с лечением, продуктами и другими необходимыми вещами.
Победительница Селина Штайнфельд пережила массовые облавы и массовые убийства евреев, выросших в Румынии, и иммигрировала в Израиль в 1948 году. Женщина вышла замуж и вырастила троих детей. У нее также семь внуков и 21 правнук.
Всего в Израиле проживает 175 тыс. человек, переживших Холокост, отмечает The Times of Israel.
В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого века в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.