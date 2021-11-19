В Израиле прошел конкурс красоты среди выживших в Холокосте женщин

Изначально в конкурсе было 400 участниц, до финала дошли 10 женщин в возрасте от 80 до 90 лет.

Сам конкурс проводится в Израиле с 2009 года фондом, сотрудники которого всячески поддерживают ветеранов Второй мировой, помогая им с лечением, продуктами и другими необходимыми вещами.

Победительница Селина Штайнфельд пережила массовые облавы и массовые убийства евреев, выросших в Румынии, и иммигрировала в Израиль в 1948 году. Женщина вышла замуж и вырастила троих детей. У нее также семь внуков и 21 правнук.

Всего в Израиле проживает 175 тыс. человек, переживших Холокост, отмечает The Times of Israel.