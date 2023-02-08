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В Канаде двое детей погибли после наезда автобуса на детсад. Полиция считает, что водитель сделал это намеренно

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Водителя автобуса арестовали
Водителя автобуса арестовали
Скриншот: Global News / YouTube

8 февраля в канадском городе Лаваль (пригород Монреаля) автобус въехал в здание детского сада, в результате чего погибли двое детей. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает AFP.

Один ребенок погиб сразу, второй – в карете "скорой".

В больницу также доставили шестерых детей, их состояние описывают как "вне опасности".

Полиция считает, что действия 51-летнего водителя автобуса были преднамеренными, его арестовали по делу об убийстве и опасном вождении. Мотив действий водителя пока неясен, говорят правоохранители.

Начальник местной полиции Пьер Броше сообщил AFP, что арестованный не был ранее судим.

Очевидцы рассказали агентству, что пострадала одна из старших групп детсада.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Канада, убийство, полиция, арест, больница, автобус, жертвы, дети, пострадавшие, ребенок, погибшие, детский сад
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