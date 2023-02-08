В Канаде двое детей погибли после наезда автобуса на детсад. Полиция считает, что водитель сделал это намеренно

Один ребенок погиб сразу, второй – в карете "скорой".

В больницу также доставили шестерых детей, их состояние описывают как "вне опасности".

Полиция считает, что действия 51-летнего водителя автобуса были преднамеренными, его арестовали по делу об убийстве и опасном вождении. Мотив действий водителя пока неясен, говорят правоохранители.

Начальник местной полиции Пьер Броше сообщил AFP, что арестованный не был ранее судим.

Очевидцы рассказали агентству, что пострадала одна из старших групп детсада.