В Канаде полиция разогнала митингующих, которые блокировали мост между Канадой и США

Движение по мосту Амбассадор было заблокировано с 7 февраля Фото: EPA

Один из самых загруженных пунктов пересечения границы между государствами был заблокирован почти неделю. В пятницу, 11 февраля, председатель Верховного суда Онтарио вынес судебный запрет, предписывающий протестующим очистить мост в тот же вечер.

Телеканал отмечает, что 13 февраля на мосту оставалось несколько десятков протестующих. В течение дня полиция призывала их идти домой, иначе они будут арестованы.

Are you willing to be arrested?



We’ll see. pic.twitter.com/G3joBFF2bn — Katerina Georgieva (@KatGeorgieva) February 13, 2022

Вечером полицейские выстроились в линию, прошли по мосту и разогнали остававшихся демонстрантов, арестовав до 30 человек.

This man who was blocking the lane with his pick up arrested by police pic.twitter.com/rPT1k1g9u4 — Ellen Mauro (@EMauroCBC) February 13, 2022

Ночью с 13-го на 14 февраля мост открыли для проезда, сообщило агентство пограничных служб Канады.