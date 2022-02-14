В Канаде полиция разогнала митингующих, которые блокировали мост между Канадой и США

Один из самых загруженных пунктов пересечения границы между государствами был заблокирован почти неделю. В пятницу, 11 февраля, председатель Верховного суда Онтарио вынес судебный запрет, предписывающий протестующим очистить мост в тот же вечер.
Телеканал отмечает, что 13 февраля на мосту оставалось несколько десятков протестующих. В течение дня полиция призывала их идти домой, иначе они будут арестованы.
Are you willing to be arrested?— Katerina Georgieva (@KatGeorgieva) February 13, 2022
We’ll see. pic.twitter.com/G3joBFF2bn
Вечером полицейские выстроились в линию, прошли по мосту и разогнали остававшихся демонстрантов, арестовав до 30 человек.
This man who was blocking the lane with his pick up arrested by police pic.twitter.com/rPT1k1g9u4— Ellen Mauro (@EMauroCBC) February 13, 2022
Ночью с 13-го на 14 февраля мост открыли для проезда, сообщило агентство пограничных служб Канады.
Массовые протесты дальнобойщиков в Канаде начались в конце января. Водители заняли грузовиками центр Оттавы. Демонстрации, начавшиеся как протест против специфических ограничений для профессии – в частности, требований невакцинированным дальнобойщикам находиться на карантине при въезде в страну, – переросли в борьбу с противоэпидемическими мерами властей в целом.
6 февраля власти канадской столицы Оттавы из-за протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений объявили режим чрезвычайного положения.
7 февраля дальнобойщики и другие протестующие заблокировали мост Амбассадор, соединяющий Канаду с США.