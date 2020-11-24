В Казахстане начали процесс отмены смертной казни

Депутат парламента Казахстана Мухтар Ерман сообщил, что комитет готов принять в работу протокол по отмене смертной казни и подготовить по нему заключение до 23 июня 2021 года.

С 2003 года в Казахстане действует мораторий на смертную казнь Фото: depositphotos.com

Парламент Казахстана взял в работу законопроект об отмене смертной казни. Таким образом, в стране официально начался процесс отмены смертной казни. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских политических правах, который направлен на отмену смертной казни, был подписан 28 сентября 2020 года в Нью-Йорке.

Депутат парламента Мухтар Ерман сообщил, что протокол направлен на принятие Казахстаном международных обязательств по отмене смертной казни. Он подчеркнул, что комитет готов принять в работу этот законопроект и подготовить по нему заключение до 23 июня 2021 года.

С 2003 года в Казахстане действует бессрочный мораторий на смертную казнь. По данным парламента страны, до введения моратория было исполнено 536 приговоров о смертной казни.