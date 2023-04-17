В Казахстане расследуют дела против 10 граждан, которые воевали в Украине

Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях на данный момент неизвестна Фото: depositphotos.com

Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях на данный момент неизвестна (в том числе и то, на чьей стороне они воевали). Данные досудебного расследования, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, не подлежат разглашению.

По статье 172 Уголовного кодекса Казахстана за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.