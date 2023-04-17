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В Казахстане расследуют дела против 10 граждан, которые воевали в Украине

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Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях на данный момент неизвестна
Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях на данный момент неизвестна
Фото: depositphotos.com

Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел по фактам участия казахстанцев в войне в Украине. Об этом 16 апреля сообщило агентство КазТАГ.

Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях на данный момент неизвестна (в том числе и то, на чьей стороне они воевали). Данные досудебного расследования, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, не подлежат разглашению.

По статье 172 Уголовного кодекса Казахстана за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.

Контекст:

Иностранцы воюют как на стороне Украины, так и за Россию. За Украину они воюют в составе интернационального легиона, о создании которого президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Казахстан, война, вторжение, война России против Украины, уголовное дело
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