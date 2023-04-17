В Казахстане расследуют дела против 10 граждан, которые воевали в Украине

Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях на данный момент неизвестна (в том числе и то, на чьей стороне они воевали). Данные досудебного расследования, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, не подлежат разглашению.
По статье 172 Уголовного кодекса Казахстана за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.
Иностранцы воюют как на стороне Украины, так и за Россию. За Украину они воюют в составе интернационального легиона, о создании которого президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 года.