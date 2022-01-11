В Китае город-миллионник закрыли после двух случаев заражения "Омикроном"

Городские власти обязали жителей оставаться дома на самоизоляции и запретили движение почти всех транспортных средств Фото: ua.depositphotos.com

За период с 10 января в городе было зарегистрировано всего 58 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, пишет агентство.

Городские власти обязали жителей оставаться дома на самоизоляции и запретили движение почти всех транспортных средств. В супермаркетах продают только предметы первой необходимости. Также приостановлена работа предприятий, предоставляющих услуги по доставке на дом, сообщает Синьхуа.

По данным Bloomberg, в понедельник в городе подтвердили первые два случая омикрона.

Во вторник Китай сообщил о 110 новых местных случаях заражения вирусом. Это незначительная цифра по сравнению с сотнями тысяч случаев, к примеру, как в США, пишет AFP.

Но она вызывает тревогу у китайских властей, поскольку они готовятся к проведению Олимпийских игр в Пекине, и уже ожидается, что мероприятие будет иметь строгие протоколы безопасности в связи с коронавирусом, отмечает агентство.