В Китае одновременно взорвали 15 небоскребов. Видео

Строительство второй очереди комплекса Liyang Star City началось в 2011 году. Здания должны были занимать площадь 630 тыс. м2, часть из них была отведена под жилые дома, другие – под коммерческие сооружения.

Однако с 2014 года возведение всех 15 высоток было приостановлено из-за аварии. А в 2020 году анализ рынка недвижимости показал, что существующие объекты комплекса больше не удовлетворяют спрос.

Более того, из-за долгого застоя в сезон дождей вода попадала в подвал недостроенных зданий и фундамент на долгое время пропитывался водой. Внешний вид сооружений также имел некоторые дефекты. После неоднократных оценок было принято решение снести все постройки.

Подготовку ко сносу зданий начали 23 августа. Для этого перекрыли дороги и эвакуировали жителей ближайших домов. При этом во время взрыва одно из зданий устояло.