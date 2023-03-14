В Китае впервые с начала пандемии возобновили выдачу всех типов виз для иностранцев

В частности, визы, выданные до 28 марта 2020 года и у которых еще не закончился срок действия, будут возобновлены.
Также визовые ведомства, находящиеся за границей, возобновляют рассмотрение и выдачу различных типов виз для въезда иностранцев в Китай. То же касается и портовых виз.
Кроме того, Китай возобновляет безвизовый въезд в те районы страны, где до пандемии не требовались визы. Речь о туристическом острове Хайнань и круизных судах, проходящих через порт Шанхая.
Также будет возобновлен безвизовый въезд:
Как сообщает Bloomberg, в 2022 году было совершено всего 115,7 млн поездок в Китай и из него – это менее пятой части от общего числа рейсов, совершенных в 2019 году до начала пандемии.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
После протестов в начале декабря в Китае начали ослаблять ограничения, которые были известны как политика нулевой терпимости к COVID-19.
8 января в стране отменили основные ограничения, которые предусматривались политикой нулевой терпимости к COVID-19.