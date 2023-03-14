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В Китае впервые с начала пандемии возобновили выдачу всех типов виз для иностранцев

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Визовые ведомства КНР возобновляют рассмотрение и выдачу различных типов виз для въезда иностранцев в страну
Визовые ведомства КНР возобновляют рассмотрение и выдачу различных типов виз для въезда иностранцев в страну
Фото: depositphotos.com

В Китае с 15 марта впервые за три года с начала пандемии COVID-19 снова будут выдавать иностранцам визы всех типов. Об этом сообщило посольство КНР в США 13 марта.

В частности, визы, выданные до 28 марта 2020 года и у которых еще не закончился срок действия, будут возобновлены.

Также визовые ведомства, находящиеся за границей, возобновляют рассмотрение и выдачу различных типов виз для въезда иностранцев в Китай. То же касается и портовых виз.

Кроме того, Китай возобновляет безвизовый въезд в те районы страны, где до пандемии не требовались визы. Речь о туристическом острове Хайнань и круизных судах, проходящих через порт Шанхая.

Также будет возобновлен безвизовый въезд:

  • в провинцию Гуандун для иностранцев из Гонконга и Макао;
  • в регионы Гуйлинь и Гуанси для туристов из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.

Как сообщает Bloomberg, в 2022 году было совершено всего 115,7 млн поездок в Китай и из него – это менее пятой части от общего числа рейсов, совершенных в 2019 году до начала пандемии.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

После протестов в начале декабря в Китае начали ослаблять ограничения, которые были известны как политика нулевой терпимости к COVID-19.

8 января в стране отменили основные ограничения, которые предусматривались политикой нулевой терпимости к COVID-19.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Китай, граница, КНР, политика, визы, ограничения, здравоохранение, пандемия, коронавирус, границы
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