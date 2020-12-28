В Китае взорвали мост длиной 250 метров. Видео

В провинции Хунань в центральной части Китая взорвали мост через реку. Видео опубликовано 27 декабря в YouTube телеканалом New China TV. Серия взрывов продолжалась 10 секунд. Xinhuanet отмечает, что мост длиной 250 метров и шириной почти 10 метров был разрушен контролируемым взрывом 24 декабря. Сооружение было признано аварийным, несмотря на ремонты. Новый мост уже построен и введен в эксплуатацию.
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