В Китае женщина выжила после трехдневной остановки сердца

Причиной ухудшения здоровья женщины стало то, что она всегда ложилась спать поздно ночью, что привело к ослаблению ее иммунитета. А за несколько дней до попадания в больницу она простудилась, что вызвало миокардит.

Пациентку лечили с помощью ЭКМО, чтобы обеспечить дыхание и поддержку сердца Фото: depositphotos.com

В Китае врачам удалось спасти 23-летнюю женщину с молниеносным миокардитом. Сердце китаянки не билось в течение трех дней, отмечает Global Times.

Пациентку лечили с помощью ЭКМО, чтобы обеспечить дыхание и поддержку сердца, и в конечном итоге врачам удалось возобновить нормальную работу сердца.

Врач сообщил, что причиной ухудшения здоровья женщины стало то, что она всегда ложилась спать поздно ночью, что привело к ослаблению ее иммунитета. А за несколько дней до попадания в больницу она простудилась, что вызвало миокардит и, как результат, кардиогенный шок.

Во время лечения пациентка оставалась в сознании и могла разговаривать с окружающими, несмотря на то, что у нее не было сердцебиения.