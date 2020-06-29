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В китайском уезде Аньсинь, где живет около 400 тыс. человек, ввели жесткий карантин. В районе зафиксировано 13 случаев коронавируса

Жителям уезда Аньсинь, который находится в 140 км от Пекина, запретили выходить из дома – за покупками может ходить только один человек от семьи раз в день. В этом районе с начала июня зафиксировали 13 случаев инфицирования коронавирусом, все они связаны со вспышкой инфекции на рынке "Синьфади" в Пекине.

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Въезд в Аньсинь и выезд из него закрыли
Въезд в Аньсинь и выезд из него закрыли
Фото: EPA

Китайские власти ввели строгий карантин в уезде Аньсинь (провинция Хэбэй), который находится примерно в 140 км от Пекина, сообщила газета China Daily 28 июня. 

Новые меры начали действовать с 27 июня.

Въезд в Аньсинь и выезд из него закрыли. Жителей призвали свести к минимуму выход на улицу. За покупками может ходить только один человек от семьи раз в день. При этом он обязательно должен пройти температурный скрининг и иметь специальный пропуск. Свободно покидать дома могут только сотрудники коммунальных служб и сферы здравоохранения. 

Шанхайская газета Jiefang Daily сообщила, что на территории уезда расположены 12 городов и 207 деревень, в которых проживает более 393 тыс. человек. 

С начала июня в Аньсине было подтверждено 13 случаев инфицирования коронавирусом, все они связаны со вспышкой инфекции на рынке "Синьфади" в Пекине.

Рабочая группа, которая занимается вспышкой коронавируса в регионе, заявила, что ситуация "чрезвычайно тяжелая" и чтобы предотвратить распространение инфекции, нужно ввести ограничения, сообщила газета South China Morning Post

Вспышка коронавируса на "Синьфади" началась 11 июня. 13 июня рынок временно закрыли

Китайские СМИ писали, что источник коронавируса был обнаружен на доске для разделки лосося. Из-за этого Китай прекратил импорт рыбы из Норвегии, хотя ученые утверждали, что лосось не мог стать переносчиком инфекции. 

Национальный комитет здравоохранения КНР пришел к выводу, что штамм коронавируса, обнаруженный в Пекине, имеет европейское происхождение. По одной из версий, инфекция находилась на упаковке с замороженными продуктами и активизировалась при повышении температуры; по другой – долгое время вирусная культура была на поверхностях на территории рынка, где была подхвачена его работниками.

"Синьхуа" со ссылкой на информацию властей сообщило, что с 11 по 28 июня в китайской столице было выявлено 318 пациентов с коронавирусом. До этого в городе в течение 57 дней не фиксировали локальных случаев заражения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане (провинция Хубэй). 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По официальной информации китайский властей, с начала эпидемии коронавирусом на материковой части страны заразилось 83 512 человек, 4634 из них умерли, а 78 460 вылечились.

Теги: Китай, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Аньсинь, Хэбэй
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