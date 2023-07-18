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В КНДР задержали американского военного, который без разрешения пересек границу

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Американец пересек демаркационную линию во время поездки в Пханмунджом на границе Южной и Северной Кореи
Американец пересек демаркационную линию во время поездки в Пханмунджом на границе Южной и Северной Кореи
Фото: EPA

Гражданин США без разрешения пересек границу со стороны Южной Кореи и оказался в КНДР. Об этом 18 июля сообщило командование контингента ООН в Республике Корея в Twitter.

Американец был участником тура по Объединенной зоне безопасности в деревне Пханмунджом на границе двух корейских государств. В командовании ООН считают, что он был задержан северокорейскими военными.

"Мы работаем с нашими партнерами из Корейской народной армии для решения этого инцидента", – говорится в сообщении.

Агентство AP сообщило со ссылкой на четыре источника, что мужчина является военнослужащим США. Источники не сообщили подробностей о том, как и почему солдат пересек хорошо укрепленную границу или был ли военный при исполнении служебных обязанностей.

По словам представителя министерства обороны США, солдат, пересекший демаркационную линию, подвергся дисциплинарным взысканиям со стороны американских военных и должен был быть отправлен обратно в Штаты, сообщает CNN. Чиновник добавил, что военный является младшим рядовым солдатом, а в Пханмунджоме был в качестве гражданского лица. По словам другого представителя США, не было никаких признаков того, что солдат пытался дезертировать.

Контекст:

Пханмунджом, расположенный внутри демилитаризованной зоны протяженностью 248 км, находится под совместным контролем командования ООН и Северной Кореи с момента его создания в конце Корейской войны, отмечает АР. Время от времени там происходили стычки и перестрелки, но там проходило множество переговоров, а также он является популярным туристическим местом. Он привлекает посетителей с обеих сторон, которые хотят увидеть, как выглядит последний рубеж времен холодной войны. В деревне нет мирных жителей.

Пханмунджом также является местом подписания перемирия, положившего конец Корейской войне. Это перемирие до сих пор не заменено мирным договором, в результате чего Корейский полуостров находится в техническом состоянии войны. 

Туры в это место привлекали около 100 тыс. посетителей в год до пандемии, когда Южная Корея ограничила массовые скопления людей, чтобы замедлить распространение COVID-19. Туры возобновились в прошлом году.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Северная Корея, Южная Корея, военные, граница
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