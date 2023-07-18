В КНДР задержали американского военного, который без разрешения пересек границу

Американец пересек демаркационную линию во время поездки в Пханмунджом на границе Южной и Северной Кореи Фото: EPA

Американец был участником тура по Объединенной зоне безопасности в деревне Пханмунджом на границе двух корейских государств. В командовании ООН считают, что он был задержан северокорейскими военными.



"Мы работаем с нашими партнерами из Корейской народной армии для решения этого инцидента", – говорится в сообщении.

A U.S. National on a JSA orientation tour crossed, without authorization, the Military Demarcation Line into the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). We believe he is currently in DPRK custody and are working with our KPA counterparts to resolve this incident. pic.twitter.com/a6amvnJTuY — United Nations Command * / * (@UN_Command) July 18, 2023

Агентство AP сообщило со ссылкой на четыре источника, что мужчина является военнослужащим США. Источники не сообщили подробностей о том, как и почему солдат пересек хорошо укрепленную границу или был ли военный при исполнении служебных обязанностей.

По словам представителя министерства обороны США, солдат, пересекший демаркационную линию, подвергся дисциплинарным взысканиям со стороны американских военных и должен был быть отправлен обратно в Штаты, сообщает CNN. Чиновник добавил, что военный является младшим рядовым солдатом, а в Пханмунджоме был в качестве гражданского лица. По словам другого представителя США, не было никаких признаков того, что солдат пытался дезертировать.