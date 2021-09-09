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В Кремле считают, что отношения США и Украины "излучают ненависть" к России

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Достаточно изрядная часть отношений США и Украины излучает русофобство, считает Песков
Достаточно изрядная часть отношений США и Украины излучает русофобство, считает Песков
Фото: EPA

Отношения Соединенных Штатов и Украины "излучают ненависть" к России. Такое мнение в эфире российского "Первого канала" выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По мнению спикера Кремля, "украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями". Но как отметил Песков, "достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает буквально ненависть" к России.

Это заставляет Москву "самым внимательным образом анализировать, отслеживать итоги" контактов США и Украины, добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пескова, РФ сожалеет, что США расширяют поставки оружия Украине, в Кремле не думают, что "эти поставки способны стабилизировать ситуацию" на Донбассе.

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты стало известно, что США увеличили помощь Украине на сумму $60 млн.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве говорится, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

В документе также сказано, что начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 млрд на поддержку украинской армии, включая $400 млн, которые были предоставлены Украине в этом году.

Контекст:

В ходе визита Зеленского в Вашингтон поднимались вопросы в том числе противодействии российской агрессии и членства Украины в НАТОВ Москве отреагировали негативно.

Песков, комментируя встречу в Белом доме глав Украины и США Зеленского и Джо Байдена, отмечал, что "российская тематика была высоко в повестке дня", сообщало агентство ТАСС.

По словам Пескова, "там речь идет об украинско-американской дружбе против России". То есть "они дружат не для себя, а против России", говорил спикер Кремля.

В МИД РФ предостерегли США от использования Украины в качестве орудия против России.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Джо Байден, Москва, Кремль, Дмитрий Песков, Вашингтон, помощь, Владимир Зеленский, президент, визит, спикер, встреча
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