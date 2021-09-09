В Кремле считают, что отношения США и Украины "излучают ненависть" к России

По мнению спикера Кремля, "украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями". Но как отметил Песков, "достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает буквально ненависть" к России.

Это заставляет Москву "самым внимательным образом анализировать, отслеживать итоги" контактов США и Украины, добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пескова, РФ сожалеет, что США расширяют поставки оружия Украине, в Кремле не думают, что "эти поставки способны стабилизировать ситуацию" на Донбассе.

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты стало известно, что США увеличили помощь Украине на сумму $60 млн.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве говорится, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

В документе также сказано, что начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 млрд на поддержку украинской армии, включая $400 млн, которые были предоставлены Украине в этом году.